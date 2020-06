La dette publique en France : brève histoire d’un asservissement volontaire – par Éric Juillot

Source : Les-Crises – Eric Juillot

Les quatre dernières décennies ont vu se produire en France une spoliation d’ampleur historique. Sur le plan politique, elle a pris la forme d’une dépossession démocratique ; sur le plan économique, elle s’est traduite par un transfert de richesse au profit des plus aisés.

Cette spoliation a été rendue possible par la contre-révolution néolibérale des années 1980, dans le cadre de laquelle les structures du capitalisme financier mondialisé ont été mises en place en France. Au cœur de ces structures, un marché de la dette publique crée ex nihilo, indispensable aussi bien à la pérennité fonctionnelle d’une économie financiarisée qu’à un État affaissé, tenu d’étendre la protection sociale à tous ceux, nombreux, que cette économie précarisait.

La crise économique actuelle, favorisée par l’épidémie de Covid-19, peut être l’occasion d’un renouveau idéologique qui balaiera ce système inique et dangereux.

De 20 à 100 % du PIB en 40 ans : la France dans le piège de l’endettement public

En 1980, la dette publique de la France ne représentait que 20 % du PIB (1). À la fin de l’année 2019, elle était proche des 100 %. Quarante années d’augmentation constante ont donc abouti à son quintuplement. S’il fallait une preuve de la domination d’une idéologie — le néolibéralisme — sur tous les dirigeants et toutes les formations politiques qui se sont succédé à la tête du pays au fil de ces quatre décennies, la courbe systématiquement ascendante de l’endettement public s’imposerait par son évidence spectaculaire.

Jamais au cours de cette période la trajectoire de l’endettement n’a pu être orientée à la baisse. Non pas parce qu’un peuple de « Gaulois réfractaires » s’opposait de manière irresponsable aux « réformes » prétendument indispensables d’une protection sociale trop coûteuse ou d’un droit du travail ankylosant, mais parce que la soutenabilité du capitalisme financier suppose un gigantesque marché planétaire de la dette publique : en période de crise globale, comme en 2008, c’est sur un endettement accru de l’État que repose le salut de la finance de marché ; en temps ordinaire, les titres de la dette publique constituent des actifs sûrs pour la bourgeoisie rentière des pays développés, et des occasions de juteuses opérations spéculatives lorsque tel ou tel Etat est confronté à un problème de solvabilité.

L’analyse rapide des principales phases des quarante années écoulées permet de le démontrer :

– Au cours des années 1980, la dette augmente sensiblement mais de façon régulière. Elle atteint 35% du PIB en 1990. Il faut y voir une conséquence des effets dépressifs de la politique économique mise en œuvre après 1982. La priorité donnée à la lutte contre l’inflation a un impact négatif sur l’emploi et sur la croissance ; les recettes fiscales diminuent au moment même où l’État – qui se contente désormais du « traitement social du chômage » (création des TUC (2) en 1984, du RMI en 1988) doit financer une protection sociale accrue.

Le besoin de financement augmente donc, et la dette avec lui. Ce d’autant que les conditions d’emprunt se révèlent beaucoup moins favorables qu’au cours de la décennie précédente, l’inflation ayant été « vaincue » à partir de 1985 ; cette politique, dite de « désinflation compétitive », coûte donc cher au pays, aussi bien socialement que financièrement.

– La seconde phase, au cours des années 1990, voit la dette publique de la France s’envoler. En quelques années décisives, les dirigeants français apportent la preuve de leur conversion sans retour aux canons de l’ordre néolibéral, indépendamment de toute considération relevant de l’intérêt national et de la justice sociale.

La construction européenne, devenue une fin en soi à cette époque, constitue alors le paravent pudique ou le prétexte moral à cette trahison. Il ne faut pas que « l’Europe » échoue ! Cet impératif catégorique, tout à fait sincère chez les uns, parfaitement hypocrites chez les autres, rend possible une politique économique inepte et destructrice qui fait culminer le chômage à plus de 10% de la population active de 1993 à 1999 (3).

Dans le but de convaincre les marchés financiers du caractère irréversible de l’UEM (Union Economique et Monétaire) mise sur les rails par le Traité de Maastricht, et pour convaincre le partenaire allemand de notre crédibilité monétaire, les autorités françaises décident de singer la politique de la Bundesbank, au moment où celle-ci adopte des taux élevés pour financer la réunification.

Il en résulte pour la France la politique dite du « franc fort », dans le cadre de laquelle le Franc doit rester arrimé au Mark quelles que soient les circonstances. Ainsi, lorsqu’en 1992 la spéculation se déchaine sur le marché des changes pour tester la solidité du SME (Système Monétaire Européen), la France épuise ses réserves de change pour maintenir la parité du Franc et du Mark, quand le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne choisissent sagement de dévaluer leur monnaie et de sortir du SME.

Le dogmatisme des autorités françaises occasionne une récession en 1993 (-0,6% du PIB) qui détruit les emplois par centaines de milliers. La dette publique s’alourdit considérablement : sous l’effet conjugué du chômage et des taux d’intérêt élevés, elle passe de 39% du PIB en 1992 à 58% en 1996.

– La troisième phase concerne la période 1997-2007 : Elle commence par cinq années de « gauche plurielle » dans le cadre de la troisième cohabitation, marquées par un retour de la croissance pour des raisons principalement exogènes. La majorité choisit cependant de ne pas engager de politique de désendettement.

Au cours des cinq années suivantes, la croissance s’essouffle, en raison notamment des effets négatifs de l’euro sur l’économie française. En 2003, la dette dépasse 60% du PIB, c’est-à-dire le plafond autorisé par les traités de Maastricht et d’Amsterdam (4).

– La quatrième et dernière phase commence en 2008 et englobe toute la décennie suivante. Elle est marquée par la crise financière et économique planétaire qui éclate en 2008, une crise d’origine américaine mais qui touche durement et durablement les pays de la zone euro.

Pour sauver le système bancaire menacé d’effondrement et pour soutenir la sphère productive, l’État s’endette alors dans des proportions considérables (5) : la dette publique représentait 1252 milliards d’euros à la fin de 2007 (64,5% du PIB), elle atteint 1653 milliards au début de 2010 (85%) ; 400 milliards de plus en deux ans ! Le reste de la décennie, dans un contexte de croissance faible, est marquée par une aggravation de l’endettement public. La barre symbolique des 100% du PIB est atteinte au début l’année de 2017.

Un mauvais système

Le système financier et monétaire dans lequel la France évolue a été mis en place entre le milieu des années 1980 et 2002 (6) : loi bancaire de 1984, réforme des marchés financiers entre 1984 et 1986 – avec notamment la création du MATIF et du MONEP (7) –, fin du contrôle des changes en 1990, indépendance de la banque centrale avec le traité de Maastricht et création de l’euro en 1999-2002.

Cette grande transformation, dans le sens d’une dérégulation et d’une financiarisation de l’économie, a eu un impact considérable sur le mode de financement de l’Etat. Le « mode hiérarchique » (Werrebrouck) – dans lequel l’État impose sa volonté à la finance privée au nom d’une conception forte de l’intérêt général dont il est le garant – disparaît au profit du « mode marché » – où l’Etat, renonçant volontairement à sa position surplombante, se soumet à la finance privée pour le plus grand profit d’une minorité, en se finançant par l’émission de bons du trésor sur le marché obligataire.

Le « circuit du trésor » mis en place au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale est démantelé. Dans le cadre de ce circuit, les institutions financières étaient contraintes de déposer sur un compte au Trésor les ressources collectées, qui servaient à financer l’activité de l’État (dette à court terme ou dette flottante) ; les grandes banques (pour la plupart nationalisées en 1945, en même temps que la banque centrale) devaient en outre détenir dans leur compte des « planchers » de bons du trésor qui permettaient d’assurer une allocation autoritaire de l’épargne au profit de l’Etat. Par ailleurs, et à titre complémentaire, le Trésor pouvait obtenir des prêts et des avances de la Banque de France (note ; en 1970, ils représentaient 8,9 milliards de francs, soit 2% du PIB CF Lemoine), gratuits mais plafonnés. Cette possibilité est également interdite par le traité de Maastricht en 1992.

Dans un tel système, les marchés financiers étaient étouffés. Mais la contre-révolution néolibérale a mis à bas ce système, et a restauré la contrainte artificielle du marché au profit des rentiers et des spéculateurs du monde entier, le tout sans aucune consultation démocratique (traité de Maastricht excepté). Difficile de montrer plus clairement à quel point le néolibéralisme impose un effacement du politique : abaissement de l’État, mise sous tutelle externe de ses prérogatives historiques, réduction du champ du possible démocratique en matière économique.

Paradoxalement, c’est la technostructure qui est à la manœuvre au cours des années 1980 pour imposer cette évolution funeste (8). Passion technocratique, modernisme effréné, conservatisme antidémocratique et avidité (9) : tels sont les principaux déterminants de ce changement, auquel s’ajoute une foi de commande dans l’UE – portée sur les fonds baptismaux en 1992 –, et les vues limitées de F. Mitterrand en matière économique et financière(10).

Le système néolibéral (11) mis en place à partir des années 1980 s’est révélé catastrophique à tous égards. Croissance faible (12), chômage, désindustrialisation, déficit commercial, explosion de l’endettement public : quand il n’est pas responsable à lui seul de ces maux, il les a aggravés. Sur le plan politique, il a abouti à une scandaleuse atrophie de la souveraineté populaire et nationale – des pans entiers de la « politique » économique (13) étant placés hors de portée de la décision démocratique, dans les traités et les institutions de l’Union européenne (BCE et Commission).

Sur le plan spécifique de la dette publique, le bref rappel de sa trajectoire historique a permis de montrer que son augmentation doit tout aux errements et aux renoncements du personnel politique, aux méfaits du capitalisme financier et à ceux d’une construction européenne confinant à l’aliénation. Les tenants de l’idéologie dominante enkystés dans les médias standards, vitupèrent depuis trente ans une France « dépensière », une « cigale » qui « vit au-dessus de ses moyens », « l’assistanat social » ou encore « le fardeau de la dette pour les générations futures ».

Tous ces lieux communs rhétoriques ne sont que des écrans de fumée destinés à culpabiliser les citoyens de ce pays pour leur faire accepter la logique follement régressive du néolibéralisme, qui est une logique sans fin : ce système ne se contente pas, en minant la croissance, d’empêcher l’État d’œuvrer au progrès social ; il lui ôte activement ses moyens, en imposant dans la durée une remise en cause de la progressivité de l’impôt (14), en exonérant les employeurs d’une large part des cotisations patronales (CICE), en tolérant de fait une évasion fiscale gigantesque et en l’obligeant à verser une rente à la sphère financière de plusieurs dizaines de milliards par an au titre du service de la dette.

Et maintenant ?

La crise sanitaire du Covid-19 a engendré une catastrophe économique de nature à bouleverser bien des certitudes établies. Dans tous les pays, seul le recours à l’État – jusque-là vilipendé pour son inefficacité économique et son laxisme budgétaire – permet d’éviter un effondrement complet. La puissance publique est la seule instance en mesure de s’endetter massivement pour contenir les effets sociaux et économiques de la crise en cours.

Dans le cas de la France – qui suit ici une trajectoire moyenne – il est prévu que la dette atteigne au bas mot 115% du PIB au début de 2021, ce qui est sans doute un minimum. Cet endettement accru, comparable à ceux de 1993-1996 et de 2008-2011 – quoique moins étalé dans le temps – aggrave toutes les contradictions et révèle les fragilités du système néolibéral bruxellois.

Il n’existe pas, pourtant, de limite théorique à l’endettement public. Les seuils évoqués par la littérature économique ou fixés dans les traités et les lois sont de pures conventions (15). Les seuls limites sont d’ordre psychologique, politique et culturelle : la perception du risque de défaut varie grandement d’un acteur à l’autre en fonction de sa situation personnelle (degré d’exposition au risque différent selon que l’on gère un portefeuille d’actifs ou que l’on est un retraité de l’éducation nationale), du rapport de force politique à l’échelle nationale et internationale (domination ou non de la rente et de la spéculation sur l’intérêt général), et des représentations culturellement déterminées (la culture monétaire de l’Allemagne n’est pas celle de l’Italie, du Japon ou des États-Unis).

Depuis 2008, le capitalisme financier est en crise. Il est parvenu à survivre au prix d’une fuite en avant institutionnelle, réglementaire et pratique qui lui a permis d’acheter du temps, mais pas d’échapper à son inévitable effondrement final. Sur le continent européen, l’UE a été le principal obstacle à sa remise en cause au cours des années 2010 : elle a pesé telle une chape de plomb morale et idéologique sur les esprits, assignant des limites très étroites à l’action politique, empêchant le renouveau idéologique dont le continent a besoin.

L’UE ne s’est montrée capable de créativité institutionnelle que pour conforter le système existant – dont sa survie dépend puisqu’elle en est une concrétisation – asservissant au passage des peuples entiers, réduit à la sujétion politique par la dette, aussi bien que par leur inhibition à l’égard de toute remise en cause frontale du projet européiste. La politique économique inique et destructrice qu’elle leur a imposé n’a nullement réduit leur endettement, qui s’est même considérablement alourdi (16). Elle a seulement permis de maintenir ces peuples et ces États sud-européens à l’intérieur du système au prix d’un autoritarisme politique et d’une violence économique que la propagande médiatique à propos de « l’idéal européen » n’a pas pu dissimuler.

Parallèlement, l’UE a dû développer une conception de plus en plus élastique de certaines de ses règles pour survivre à la crise financière de 2008 et à la crise monétaire de 2011, la BCE se lançant à sa manière dans une politique de détente quantitative et de financement indirect et partiel des États (17).

Mais les points de faiblesse résultants de cette dynamique sont nombreux et ils pourraient conduire à terme à l’éclatement concomitant de l’UE et du néolibéralisme dans sa dimension financière et monétaire :

– Premier point de faiblesse : la question de la soutenabilité de la dette, autrement dit le degré d’acceptation par le marché de son augmentation continue : 100% ? 130% ? 200% ? Jusqu’où peut-il accepter de financer les États ? La logique du système en place veut que tout soit entrepris pour le rassurer, pour lui donner des gages au moins à court terme, en engageant des politiques « d’austérité » dans le cadre desquels l’appauvrissement de la population et la destruction économique constituent autant de preuves de « sérieux » et de « responsabilité ».

La haute finance mondialisée ne peut prospérer sans l’existence d’un gigantesque marché de la dette publique qui – outre sa liquidité et sa profondeur – représente son ultime point d’ancrage en cas de crise. Il faut donc qu’elle puisse tondre les États – et, à travers eux, les contribuables et les travailleurs – mais en leur laissant assez de laine pour ne par mourir de froid, tout en les dressant à une nécessaire frugalité.

Le jeu est assez compliqué, puisqu’il lui faut en permanence circuler entre l’écueil d’un dérapage incontrôlable de l’endettement – qui générerait une fâcheuse aversion au risque – et l’écueil d’une possible renaissance du politique qui signerait la fin de sa superbe domination sur nos vies.

Il semble peu probable cependant que les marchés enclenchent à eux seuls une crise sur les taux obligataires qui ferait rapidement voler la zone euro en éclat. Même si les acteurs privés du marché obligataire n’ont pas tous les mêmes intérêts (18), aucun ne mise a priori sur un effondrement global, à telle enseigne le principe des bons du trésor à rendement négatif est rentré dans les faits depuis des années (19).

Il n’empêche qu’il est tentant de profiter du contexte pour obtenir de la BCE des accommodements prolongeant ceux auxquels elle a consenti au cours des années 2010 – chose faite avec l’adoption du PEPP (20) – et que la discorde entre les États de la zone euro déclencherait, si elle était perçue comme insurmontable, une panique générale qui emporterait la monnaie unique.

– Deuxième point de faiblesse, donc : l’acceptation par les États de leur soumission ; celle-ci n’est concevable que dans un certain cadre idéologique et jusqu’à un certain point d’injustice et de souffrance sociale, au-delà duquel la rupture est inévitable. Jusqu’où les États peuvent-ils feindre d’ignorer qu’il existe d’autres modes de financement de leur activité que le recours au marché ? Jusqu’à quel degré d’abaissement peuvent-ils tomber avant de se souvenir qu’ils ont recouru à ces moyens dans un passé pas si lointain ?

En Europe – et par-delà d’indéniables phénomènes de résistance populaire – le Portugal, l’Espagne et la Grèce ont été contraints à la soumission de manière brutale, mais la mythologie européiste a joué également un rôle dans cet asservissement consenti. La France d’Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs constitue un autre cas de figure impressionnant , l’aveuglement et le déni étant la norme politique sur ces questions-là depuis 1992 au moins, indépendamment des dégâts infligés par la construction européenne à l’économie, aux droits sociaux et à la vie démocratique (21).

Mais la crise en cours est de nature à aggraver les divergences et les antagonismes au sein de l’UE en général et de la zone euro en particulier. Le choc à venir, déjà engagé (22), opposerait en priorité l’Italie – dont les besoins de financement sont énormes et la dette publique à 130% du PIB – et l’Allemagne, arc-boutée existentiellement sur son refus de la mutualisation des dettes, et dont la dette publique était descendue au début de 2020 à 62% du PIB.

Que l’un ou l’autre de ces pays quitte la zone euro – précipitant sa dissolution – à l’occasion d’un conflit politique ouvert est un scénario qui va gagner en probabilité au cours des mois à venir. La France du « en même temps » macronien, figée dans sa stérile ambition européiste, se condamne, de son côté, à jouer les spectatrices, en attendant que son président achève sa mue souverainiste ou que les citoyens lui signifient sèchement son congé en 2022. Qui peut croire en effet que la vieille lune qui tient lieu de programme à E. Macron – mutualisation des dettes contre une austérité rampante et perpétuelle en France et dans le Sud de l’UE – à quelque chance de séduire les uns et les autres par les temps qui courent (23) ?

La crise révèle la vacuité de l’UE, aggrave ses fractures et renvoie les peuples et les États du continent à leur destin singulier, qui est celui du déploiement et de la réinvention permanente de leur histoire démocratique nationale. A ce titre, il est urgent qu’une offre politique nouvelle émerge dans notre pays, tant la sclérose idéologique des partis en place est grande – pour ne pas parler de ceux qui ont disparu, victimes de cette sclérose, à l’image du PS – : la crise économique et sociale n’a pas attendu le Covid-19 pour éclater et pour prendre une tournure politique spectaculaire avec les Gilets-jaunes.

Ceux qui solliciteraient les suffrages populaires aux prochaines élections armés des seuls bouts de ficelle rhétoriques du néolibéralisme agonisant seraient promptement balayées au profit des formations politiques proposant un redressement national sur la base d’une rupture franche avec l’ordre en place. A l’inverse, si la sclérose persiste, les troubles politiques et sociaux resurgiront à un niveau de gravité supérieur à ceux de la fin de 2018.

A ce stade, l’UE, par son existence même, dresse les États les uns contre les autres et interdit toute perspective de renouveau idéologique. Les réponses qu’elle apporte à la crise sont nécessairement insuffisantes, tant les différences de vues et d’intérêts sont grandes entre les États membres ; fait révélateur, certaines de ces réponses s’apparentent à une forme d’auto-dissolution : c’est le cas de la « clause dérogatoire générale » qui libère temporairement les États des contraintes économiques gravées dans les traités ; en l’annonçant rapidement, la Commission a offert le spectacle d’une institution qui suspend des règles qu’elle a pour principale mission de faire respecter, révélant de ce fait la fragilité de son existence.

Cet effacement temporaire en dit long sur la résurgence du politique – c’est-à-dire de l’État – et sur sa force face au juridisme hors sol des institutions communautaires. Qui peut croire qu’une fois la crise terminée, les États du Sud de la zone euro accepteront sans broncher le retour à une situation antérieure inchangée ? Si les règles des traités sont mauvaises en temps de crise – comme la Commission en fait l’aveu en les suspendant – pourquoi seraient-elles bonnes en temps ordinaire ? Dans le même temps, le PEPP flirte avec les limites de ce qui est juridiquement possible et met à rude épreuve les nerfs des dirigeants allemands, néerlandais, autrichiens et finlandais.

Pour aller plus loin

– Benjamin LEMOINE, L’ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l’Etat et la prospérité du marché, Ed La Découverte, Paris, 2016.

– Jean-Claude WERREBROUCK, Banques centrales, indépendance ou soumission, un formidable enjeu de société, Ed Yves Michel, Gap, 2012.

– Sur notre site : https://www.les-crises.fr/comment-bruxelles-a-mis-l-europe-sous-tutelle-1/

Notes

(1) Pour ce chiffre et les suivants, tableau p.259 : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/RESF2020.pdf

(2) Travaux d’Utilité Collective.

(3) https://france-inflation.com/graph_chomage.php

(4) L’Allemagne dépassant elle aussi les 60% à ce moment-là, un silence pudique sera fait, des années durant, sur cette question, au profit du déficit budgétaire annuel, seule critère évoqué désormais.

(5) Quelques mois après que le Premier ministre François Fillon a étrangement déclaré qu’il était « à la tête d’un Etat en situation de faillite » ! – https://www.nouvelobs.com/societe/20070921.OBS5916/fillon-evoque-un-etat-en-faillite-une-image-selon-lui.html

(6) Le mouvement est engagé dès le début des années 1960 (avec l’arrivée de Giscard d’Estaing au ministère des finances. La fameuse loi de 1973 en constitue une étape.

(7) MATIF : Marché à Terme International de France https://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130715trib000775829/20-fevrier-1986-le-matif-la-folle-histoire-du-marche-a-terme.html

MONEP : Marché des Options Négociables de Paris http://www.comprendrelabourse.com/lexique/definitions/monep.htm

(8) Benjamin LEMOINE, L’ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l’Etat et la prospérité du marché, ed. La Découverte, Paris, 2016, pages 68 et suivantes.

(9) Un grand nombre des hauts fonctionnaires impliqués dans ces réformes ont ensuite intégré de grands banques où ils ont fait une belle carrière. CF Benjamin LEMOINE op. cit.

Benjamin Lemoine op. cit.

(10) A propos de la fin du contrôle des changes, Mitterrand a eu ces mots : « J’espère que cela servira. Sinon, on n’aura fait qu’aider à la modernisation de capitalisme ». Cité dans J. ATTALI, Verbatim, tome III (1988-1991), Paris, Fayard, 1995, p. 387.

(11) Il faut ajouter, aux éléments déjà évoqués, l’instauration du libre-échange dans le cadre de l’UE (Marché unique en 1993) et au-delà.

(12) Croissance moyenne annuelle du PIB par décennie : 2,4% dans les années 1980, 2% dans les années 1990, 1,4% dans les années 2000 et 1,2% pour la période 2010-2017 https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_de_la_France

(13) La politique monétaire, la politique commerciale, la politique industrielle (pour autant qu’il en reste une). La politique budgétaire, de son côté est sous surveillance étroite des autorités bruxelloises.

(14) CF François CHESNAIS, Les dettes illégitimes, quand les banques font main basse sur les politiques publiques, Ed Raison d’agir, Paris, 2011, pages 109-113.

(15) Tout comme celle qui consiste à comparer un flux (le PIB) et un stock (la dette publique).

(16) La dette publique de la Grèce est passée de 126% du PIB en 2009 à 179% en 2016 https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_la_dette_publique_grecque

(17) Avec ses opérations de LTRO (Long Term Refinancing Operations, prêts aux banques dans l’espoir notamment qu’elles acquièrent des titres de la dette publique sur le marché secondaire) et d’OMT (Opérations Monétaires sur Titres, soit l’achat par la BCE elle-même d’obligations d’Etat sur le marché secondaire) https://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131002trib000788420/le-ltro-arme-anti-crise-de-la-bce-mode-d-emploi.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rations_mon%C3%A9taires_sur_titres

(18) Les dirigeants d’un hedge fund n’ont pas les mêmes ambitions que ceux du compartiment assurance-vie d’une mégabanque par exemple.

(19) Les bons du Trésor allemand à 10 ans ont un rendement négatif depuis juin 2016. Concernant la France, les taux très bas, voire négatifs ont permis la stabilisation de la dette ces dernières années aux environs de 98% du PIB.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-emprunts-d-etat-a-10-ans-en-territoire-negatif-20190618

(20) Acronyme anglais pour « Programme d’Achat d’Urgence Pandémique » ; annoncé le 18 mars, il porte à ce stade sur un montant de 750 milliards d’euros.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-centrale-europeenne-se-reunit-en-urgence-1186717

(21) https://www.les-crises.fr/comment-bruxelles-a-mis-l-europe-sous-tutelle-1/

https://www.les-crises.fr/puissance-et-impasse-de-leuropeisme-en-france-par-eric-juillot/

(22) https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-justice-allemande-exige-que-la-bce-justifie-son-programme-anti-crise-846947.html

(23) https://www.les-crises.fr/emmanuel-macron-et-leurope-par-eric-juillot-1-4/

(24) http://www.gaullistelibre.com/2020/04/la-monetisation-des-dettes-publiques.html#more

https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-banque-d-angleterre-va-financer-directement-les-depenses-du-royaume-uni-844793.html

(25) https://www.latribune.fr/economie/international/coronavirus-la-banque-d-angleterre-va-financer-directement-les-depenses-du-royaume-uni-844793.html

(26) https://www.facebook.com/jacques.sapir/posts/1924537837676125

